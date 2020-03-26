В Тамбовской области выздоровел первый житель, заразившийся COVID-19

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26 марта 2020, 13:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Известно, что первый из трех жителей Тамбовской области, заболевших коронавирусом, выздоровел и готовится к выписке. Об этом сообщает в четверг региональная администрация.

По данным на 26 марта, в области коронавирусной инфекцией заразились три человека. Также из инфекционной больницы выписывают пятерых пациентов, ранее госпитализированных с подозрением на COVID-19.

В регионе под медицинским наблюдением на дому остаются 343 человека.

Ранее в разных регионах России выявили 182 новых случая коронавируса COVID-19.