В Тамбовской области выздоровел первый житель, заразившийся COVID-19

Известно, что первый из трех жителей Тамбовской области, заболевших коронавирусом, выздоровел и готовится к выписке. Об этом сообщает в четверг региональная администрация.
По данным на 26 марта, в области коронавирусной инфекцией заразились три человека. Также из инфекционной больницы выписывают пятерых пациентов, ранее госпитализированных с подозрением на COVID-19.
В регионе под медицинским наблюдением на дому остаются 343 человека.
Ранее в разных регионах России выявили 182 новых случая коронавируса COVID-19.