В разных регионах России выявили 182 новых случая коронавируса COVID-19 за сутки

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26 марта 2020, 12:28 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

В разных регионах России выявили 182 новых случая коронавируса COVID-19. По данным оперативного штаба по борьбе с новым вирусом COVID-19, за последние сутки с коронавирусом зарегистрированы пациенты в 18 российских регионах.

Заразившихся коронавирусом госпитализировали. Они находятся в больницах в специальных боксах. Контактировавших с ними граждан проверят медики.

136 случаев инфекции выявлено в Москве, семь — в Свердловской области, по пять — в Санкт-Петербурге и Пермском крае, четыре — в Якутии, по три — в Ставропольском и Красноярском краях, Татарстане и Челябинской области; еще по двое инфицированных зафиксировано в Псковской и Самарской областях, в Ханты-Мансийском АО и Бурятии; по одному случаю — в Кемеровской, Томской и Новосибирской областях, а также в Хабаровском крае.

В России на сегодняшний день число больных коронавирусом достигло 840. 546 из них — в Москве. 38 человек выздоровели. Два пожилых человека, у которых оказалось заражение, умерли. Около 139 тысяч человек находятся под наблюдением врачей.

Все новые пациенты в последние две недели находились в странах, где есть распространение коронавируса.

Россия с 27 марта закрывает авиасообщение со всеми странами мира. Вывоз россиян из-за границы организовывается.

Мэр Сочи попросил россиян временно отложить поездки на курорт. И Сергей Собянин попросил россиян пока воздержать от поездок в Москве.