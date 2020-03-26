Алексей Копайгородский попросил россиян отказаться от поездок в Сочи

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26 марта 2020, 11:47 [ «Аргументы Недели» ]

А. Копайгородский, фото из соцсети vk.com/aleksei_kopaigorodskii?

Мэр Сочи Алексей Копайгородский попросил россиян временно отказаться от поездок в черноморский курортный город из-за распространения коронавируса. После обращения к россиянам Владимира Путина Алексей Копайгородский обратился к жителям Сочи и россиянам, предпочитающим российский курорт для отдыха. Он подчеркнул, что "объявлены беспрецедентные социальные меры".

По словам мэра Сочи, обстановка в городе под его личным контролем. "В городе 5 официально выявленных пациентов с COVID-19", - подтвердил он.

"В Сочи работают волонтёрские группы, помогающие пожилым людям с покупкой продуктов, лекарств и предметов первой необходимости. В первую очередь к этой работе подключились студенты медколледжа", - рассказал Алексей Копайгородский.

В Краснодарском крае до особого распоряжения запрещены допуск посетителей в бассейны, фитнес-центры, бани, сауны, аквапарки, дельфинарии, кинотеатры, концертные залы, театры, детские игровые комнаты и развлекательные центры, ночные клубы и фудкорты. С 25 марта по 7 апреля приостановлены экскурсии в Абхазию. Временно закрыты и магазины беспошлинной торговли на абхазо-российской границе. Мэр Сочи пообещал поддержку санаториям и острочку уплаты налогов туристическим компаниям.

Алексей Копайгородский попросил жителей города, для своего же здоровья, для общего блага воздержаться в ближайшие дни от посещения общественных мест.

"Отдельная просьба к потенциальным гостям курорта, отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и отказаться от посещения Сочи хотя бы на ближайшую неделю" - написал он в Инстаграм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алексей Копайгородский (@aleksei_kopaigorodskii)20 Мар 2020 в 7:16 PDT

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее попросил жителей регионов временно не приезжать в столицу.