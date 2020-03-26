Собянин попросил жителей других регионов временно не приезжать в столицу

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26 марта 2020, 11:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Сергея Собянина

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям других регионов России, попросив их воздержаться от поездок в Москву. Об этом столичный градоначальник написал в своем блоге.

Собянин рассказал о том, какие ограничительные меры вводятся в столице и отметил, что они «являются беспрецедентными в современной истории Москвы и создадут множество неудобств для повседневной жизни каждого человека».

«Я обращаюсь к читателям моего блога из других регионов. Москва всегда очень гостеприимна и рада гостям. Но в эти дни я бы очень рекомендовал воздержаться от поездок и не подвергать себя лишнему риску. Тем более что вся туристическая индустрия Москвы поставлена на паузу. Надеюсь на ваше понимание и поддержку», – написал Собянин.

Согласно распоряжению мэра Москвы, в столице из-за распространения коронавирусной инфекции закрывают бары, кафе и рестораны, ограничивают работу магазинов, парикмахерских и ряда других заведений.

Накануне власти Москвы запретили любые массовые мероприятия из-за коронавируса.