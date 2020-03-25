Власти Москвы запретили любые массовые мероприятия из-за коронавируса

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25 марта 2020, 15:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: kremlin.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин запретил проведение в столице любых массовых мероприятий – как в помещениях, так и под открытым небом.

Согласно указу, подписанному столичным градоначальником, временно закрываются все ночные клубы, детские игровые комнаты, кинотеатры и развлекательные торговые центры.

В городском общественном транспорте Москвы отменен льготный и бесплатный проезд для студентов колледжей, вузов и людей старше 65 лет.

В распоряжении также подчеркивается, что вводимые ограничительные меры носят временный характер и «являются частью комплекса мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции».

Указ, подписанный Собяниным 25 марта, вносит изменения в указ «О введении режима повышенной готовности», подписанный мэром столицы 5 марта.

Ранее Собянин предложил Путину ввести карантин для пожилых людей во всех городах-миллионниках.