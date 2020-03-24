Собянин предложил Путину ввести карантин для пожилых людей во всех городах-миллионниках

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24 марта 2020, 15:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: kremlin.ru

На совещании о мерах по борьбе с распространением коронавируса в России, которое состоялось в Ново-Огарево, мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал главу государства о ситуации с коронавирусом в столице.

Речь, в частности, шла о такой группе риска, как пожилые люди в возрасте от 65 лет.

«Мы объявили карантин, с четверга все они будут сидеть дома, даже те, кто работает. Они переходят на больничный», – сказал Собянин.

Мэр Москвы отметил, что «аналогичную меру нам надо рекомендовать тем, у кого есть приличная динамика». По его словам, вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьевым они «сделали идентичную систему».

«Это в Питере надо делать, во всех городах-миллионниках как систему. Потому что самая главная проблема у нас теперь будет с ними. Они будут лежать на реанимационных койках, у них самое тяжелое протекание болезни. И пик, когда они все придут к нам в больничную сеть, нужно максимально сгладить, чтобы он был постепенным. Иначе просто система не справится. На это направлены усилия», – цитирует Собянина пресс-служба Кремля.

Столичный градоначальник также рассказал, что подготовлены поручения по регионам, рассчитано, сколько нужно каждому региону коек, какого плана, сколько реанимационных мест и ИВЛ, сколько кислородных коек и каких.

Собянин обратился к Путину с просьбой дать поручение полпредам, «чтобы мы вместе навалились на эту историю, начали жестко контролировать, потому что не все регионы понимают».

Мэр Москвы добавил, что объем тестирований очень низкий, и реальной картины «и в мире никто не знает».

Ранее шесть новых случаев заражения коронавирусом были подтверждены в Подмосковье.