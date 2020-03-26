Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Российские военные решили, что будут делать в Италии

, 14:07 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Российские военные решили, что будут делать в Италии
отправка медиков в Италию на фото пресс-службы Минобороны РФ

Специалисты Минобороны определили задачи, которые будут решать в ходе борьбы с коронавирусом в Италии. В городе Бергамо состоялись консультации итальянских и российских медиков. Они определили первоочередные потребности.

Главной задачей в Италии стало лечение заразившихся коронавирусом. Их разместили в 65 пансионатах, которые были приспособлены под карантин.

«Каждая из восьми врачебно-сестринских бригад будут распределены за 7-9 близлежащими пансионатами», — сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Помимо врачебной деятельности россиян Италия остро нуждается в помощи с дезинфекцией. Направленные из России медики будут обеззараживать здания и транспортные средства.

К работе российские медики будут привлечены уже завтра. В Италию были направлены несколько бортов с бригадами ведущих специалистов по вирусологии. Минобороны РФ доставило медиков на авиабазу «Практик де Маре».

Общество

Эксперты прокомментировали идею Жириновского создать Российскую Конфедерацию

Эксперты прокомментировали идею Жириновского создать Российскую Конфедерацию

Политик считает, что пока можно договориться о создании такого образования с Казахстаном, странами Средней Азии, Белоруссией, Молдавией, возможно, с Азербайджаном, Арменией и Грузией.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью