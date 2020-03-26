Российские военные решили, что будут делать в Италии

Аргументы Недели → В мире 13+

26 марта 2020, 14:07 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

отправка медиков в Италию на фото пресс-службы Минобороны РФ

Специалисты Минобороны определили задачи, которые будут решать в ходе борьбы с коронавирусом в Италии. В городе Бергамо состоялись консультации итальянских и российских медиков. Они определили первоочередные потребности.

Главной задачей в Италии стало лечение заразившихся коронавирусом. Их разместили в 65 пансионатах, которые были приспособлены под карантин.

«Каждая из восьми врачебно-сестринских бригад будут распределены за 7-9 близлежащими пансионатами», — сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Помимо врачебной деятельности россиян Италия остро нуждается в помощи с дезинфекцией. Направленные из России медики будут обеззараживать здания и транспортные средства.

К работе российские медики будут привлечены уже завтра. В Италию были направлены несколько бортов с бригадами ведущих специалистов по вирусологии. Минобороны РФ доставило медиков на авиабазу «Практик де Маре».