Российские военные решили, что будут делать в Италии

Специалисты Минобороны определили задачи, которые будут решать в ходе борьбы с коронавирусом в Италии. В городе Бергамо состоялись консультации итальянских и российских медиков. Они определили первоочередные потребности.
Главной задачей в Италии стало лечение заразившихся коронавирусом. Их разместили в 65 пансионатах, которые были приспособлены под карантин.
«Каждая из восьми врачебно-сестринских бригад будут распределены за 7-9 близлежащими пансионатами», — сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Помимо врачебной деятельности россиян Италия остро нуждается в помощи с дезинфекцией. Направленные из России медики будут обеззараживать здания и транспортные средства.
К работе российские медики будут привлечены уже завтра. В Италию были направлены несколько бортов с бригадами ведущих специалистов по вирусологии. Минобороны РФ доставило медиков на авиабазу «Практик де Маре».