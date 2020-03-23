Самолеты ВКС РФ прибыли в Италию

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23 марта 2020, 14:09 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

отправка самолетов Минобороны РФ в Италию на фото пресс-службы ведомства

Российские медики прибыли на авиабазу «Практик де Маре». Она находится в 30 километрах от Рима. Видео распространила пресс-служба российского Минобороны.

Из России в Итальянскую республику направлены ведущие вирусологи для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Там ситуация близка к критической. Ежедневно от COVID-19 умирают сотни людей. Накануне в Италии от вируса умерли 651 человек. Медики зафиксировали 6560 новых случаев заражения. Это данные за один только день.

«Восьмой борт Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с группой российских военных специалистов и мобильными авторазливочными станциями для проведения дезинфекционных мероприятий прибыл на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре», — сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Россия начала отправку медиков еще накануне. Сегодня с аэропорта Чкаловский вылетел девятый борт.

По данным Worldmeters Италия больше всех пострадала от коронавируса. По последним данным там умерло уже 5476 человек. Это больше, чем в Китае, где из-за COVID-19 скончались 3270 человек.



