В Италии внезапно выросло количество умерших от коронавируса

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22 марта 2020, 21:01 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: worldometers

группа медиков отправляется в Италию

За нынешнее воскресенье в Италии умерли больше полутысячи человек. Новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано почти шесть с половиной тысяч. Пару часов назад эти данные статистики были нулевыми.

За нынешнее воскресенье в Италии умерли 651 человек. Новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано 5560.

Еще пару часов назад эти данные статистики по Италии были нулевыми.

Ситуация с коронавирусом в Итальянской республике является одной из самых тяжелых в мире. От COVID-19 там умерло даже больше человек, чем в Китае.

Минобороны РФ направило в Италию группу ведущих медиков. Они должны помочь властям в борьбе с коронавирусом. На момент написания этого текста, туда вылетели уже семь военных бортов.