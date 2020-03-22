В Италии внезапно выросло количество умерших от коронавируса

За нынешнее воскресенье в Италии умерли больше полутысячи человек. Новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано почти шесть с половиной тысяч. Пару часов назад эти данные статистики были нулевыми.
За нынешнее воскресенье в Италии умерли 651 человек. Новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано 5560.
Еще пару часов назад эти данные статистики по Италии были нулевыми.
Ситуация с коронавирусом в Итальянской республике является одной из самых тяжелых в мире. От COVID-19 там умерло даже больше человек, чем в Китае.
Минобороны РФ направило в Италию группу ведущих медиков. Они должны помочь властям в борьбе с коронавирусом. На момент написания этого текста, туда вылетели уже семь военных бортов.