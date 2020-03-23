Из-за коронавируса на Украине началась паника среди медиков-студентов

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23 марта 2020, 18:48 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

встреча эвакуированных из Уханя украинцев на фейсбук-фото Владимира Зеленского

На Украине студенты-медики боятся, что их используют в мероприятиях по борьбе с коронавирусом. Они называют себя «пушечным мясом». Украинские СМИ опубликовали открытое письмо одного из выпускников медвузов.

Официальный Киев объявил сбор добровольцев среди студентов медицинских университетов. Их хотят привлечь к работе по борьбе с коронавирусом.

«Сегодня уже староста спрашивали в деканате, есть ли желающие», — процитировали украинские СМИ письмо одного из студентов: «Все реально понимают что через неделю - две привлекут в обязательном порядке. Просим, чтобы рассказали права и обязанности и дали защиту, костюмы, маски. Страшно идти в одном халате не понятно куда».

Сама ситуация с коронавирусом не особо критическая, по сравнению с Италией или Соединенными Штатами. Киев зафиксировал лишь 3 смерти от коронавируса. Диагностирован COVID-19 на Украине лишь у 73 человек. Эта статистика ничтожна по сравнению с итальянской, где уже умерло почти шесть тысяч человек.

Коронавирусный кризис на Украине больше носит политический характер. Официальный Киев не может справиться с эпидемиологической ситуацией в целом.