В США подняли нацгвардию на борьбу с коронавирусом

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23 марта 2020, 14:34 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Дональд Трамп на фото Globallookpress/ Kevin Dietsch

Официальный Вашингтон привлек национальную гвардию в трех штатах. Войска подняты на борьбу с коронавирусом. С таким заявлением выступил Дональд Трамп.

В Соединенных Штатах ситуация с коронавирусом в последнее время существенно обострилась. США входят в число лидеров-стран, больше всего пострадавших от коронавируса. Там выявлено 33546 зараженных COVID-19 (больше только в Италии и Китае).

За один только день, накануне, американские медики выявили 9339 новых случаев заражения. Самая тяжелая ситуация в трех штатах: Нью-Йорк, Вашингтон и Калифорния. Это спровоцировало Белый дом на экстренные меры.

«В этих штатах активированы местные войска Национальной гвардии, которые помогут бороться с распространением вируса», — заявил Дональд Трамп на брифинге для журналистов.

Подразделения американской нацгвардии будут находиться в подчинении губернаторов упомянутых штатов. Официальный Вашингтон отметил, что военное положение в стране пока не вводится.

Коронавирус стал опаснейшей болезнью за последнее время. В странах Европы уже введен режим карантина. Во Франции людям запрещено выходить на улицы без лишней необходимости. Там штрафуют прохожих за выход из дома без справки.

Еще тяжелее ситуация в Италии. Россия направила туда группу ведущих вирусологов для борьбы с коронавирусом.