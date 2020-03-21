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Десятки тысяч французов оштрафованы за нарушение карантина

, 18:18 [ «Аргументы Недели», ]

Десятки тысяч французов оштрафованы за нарушение карантина
Франция

Во Франции со вторника по пятницу правоохранительными органами страны выписано почти 39 тысяч штрафов за несоблюдение карантинных мер в условиях распространения коронавируса.

 В стране уже несколько дней действуют ограничения на передвижение граждан. До минимума сокращена возможность перемещения по улицам. Для выхода по неотложным делам требуется иметь при себе заявление, в котором указаны цель выхода из дома и место назначения.

Тем не менее, большое количество жителей Франции игнорирует установленные требования.

«Проведено 867 695 проверок, 38 994 человека оштрафованы», - говорится в сообщении телеканала BFM со ссылкой на МВД страны.

 Отмечается, что во Франции за невыполнение указанных карантинных мер предписан штраф в размере до 135 евро.

 

 

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