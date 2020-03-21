Появились фото использования греческими пограничниками лазера против беженцев

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21 марта 2020, 13:25 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: агентство Анадолу

греческие пограничники используют зеленый лазер на фото, распространенном агенством Анадолу

Греческие силовики применяют зеленый лазер против беженцев. Снимок опубликовало турецкое агентство Анадолу.

Зеленый лазер наносит травму сетчатки глаза. Его используют греческие силовики, чтобы остановить беженцев, которые пытаются прорваться в Европу.

«Зеленый лазер при попадании в глаз может ослепить человека на короткий срок, и даже на всю жизнь», — поясняется в публикации агентства Анадолу, которое рассказало об использовании этого вида оружия против беженцев.

Ранее уже сообщалось об использовании греческими силовиками пуль, которые наносят страшные травмы. Мигрантов, которые пытаются прорваться в Европу, на границе травят газом. Накануне стало известно об отравлении трехлетнего ребенка, который пострадал от действия слезоточивого газа.