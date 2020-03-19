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На греческой границе пострадал ребенок от слезоточивого газа

, 14:34 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

На греческой границе пострадал ребенок от слезоточивого газа
отравившийся газом ребенок на скриншоте видео

Трехлетний ребенок отравился слезоточивым газом. Его распылили греческие пограничники против мигрантов, которые пытаются проникнуть через границу. Об этом сообщило агентство Анадолу.

Ребенку оказана медицинская помощь. Он был экстренно госпитализирован после газовой атаки. Греческие силовики применили его против мигрантов, которые прорывались через границу.

Сейчас возле пограничных пунктов на границе с Грецией находятся несколько тысяч мигрантов. Они пытаются попасть в Европу и теперь ждут, когда их пропустят.

Официальные Афины решили укрепить свою границу после того, как на территорию Греции проникли толпы беженцев. Они прорвались через заграждения и ушли вглубь страны.

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