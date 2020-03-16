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ВОЗ о заражении коронавирусом :«Меры изоляции должны соблюдаться в течение не менее двух недель после исчезновения симптомов»

, 21:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

ВОЗ о заражении коронавирусом :«Меры изоляции должны соблюдаться в течение не менее двух недель после исчезновения симптомов»
фото: pixabay.com

Глава ВОЗ доктор Тедрос Габреисус сообщил, что число заболевших и умерших от новой коронавирусной инфекции за пределами Китая стало гораздо больше, чем в самой стране. При этом он отметил, что не имеющие симптомы люди могут быть источником заражения для окружающих.

«… меры изоляции должны соблюдаться в течение не менее двух недель после исчезновения симптомов. Допускать контакты с другими людьми нельзя до конца этого периода», - пояснил он.

Кроме того, Габреисус призвал страны увеличить контроль за тестированием подозрительных случаев, а при выявлении положительного результата на коронавирус немедленно изолировать больного.

«… нужно выяснить, с кем он находился в тесном контакте в течение двух дней до возникновения симптомов заболевания», - отметил эксперт.

Ранее АН опубликовал список ограничительных мер, которые ввели в Москве в рамках борьбы с коронавирусом. Также известны подробности о новых зараженных за последние сутки в России, среди них 20 - в столице. 

БА

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