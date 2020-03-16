Появились подробности о 30-ти зараженных за последние сутки в России

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16 марта 2020, 20:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: АГН Москва

фото: pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за последние сутки в России зарегистрировано 30 случаев заражения. Известно, что общее число заболевших выросло до 93 человек, из них 7 случаев контактные.

«За последние сутки в России зарегистрировано 30 случаев коронавирусной инфекции у граждан РФ, 20 случаев в Москве», - уточнили в ведомстве.

Кроме того, в заявлении говорится, что три случая выявлено в Санкт-Петербурге и в Самарской области, один случай в Московской области, в Кировской области, в Пермском крае и Республике Коми. Отмечается, что все госпитализированные находятся в инфекционных боксах, определен круг лиц, с которыми они контактировали.

При этом, по словам главы оперативного штаба Татьяны Голиковой, «только у двух пациентов состояние средней тяжести из-за незначительной одышки», остальные переносят заболевание в легкой форме.

А спикер Совфеда Рф Валентина Матвиенко призывает россиян не опустошать полки в магазинах из-за паники.