ЕС планирует ввести запрет на все поездки на свою территорию

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16 марта 2020, 19:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала глав государств и правительств Евросоюза ввести временные ограничения на все поездки в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Отмечается, что меры будут введены на 30-дневный срок.

«Эти меры будут введены на исходный период в 30 дней и могут быть продлены, если необходимо. Чем меньше путешествий, тем лучше мы сможем сдержать распространение вируса», – пояснила она.

Однако Ляйен добавила, что исключения коснутся граждан и резидентов ЕС, их семей, дипломатов, медицинских работников, лиц, занимающихся перевозкой ключевых товаров и работающих на территории ЕС иностранцев, а также ученых и экспертов, которые занимаются изучением и противодействием коронавирусу.

Отмечается, что ограничения могут вступить в силу с 18 марта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство перекрыть междугороднее сообщение и закрыть метрополитен, а Россия намерена закрыть границу с Белоруссией.

При этом обновлен список стран, после посещения которых требуется карантин на 14 дней.