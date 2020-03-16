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Зеленский велел украинцам сидеть дома и закрыл метро

, 19:02 [ «Аргументы Недели» ]

Зеленский велел украинцам сидеть дома и закрыл метро
Фото: Global Look Press

С 18 марта в Киеве перестанет работать метрополитен. Также Зеленский призвал правительство перекрыть междугороднее сообщение. Никаких поездов, автобусов и уж тем более самолетов.

Президент Украины Владимир Зеленский создал координационный совет по борьбе с коронавирусом. Помимо самого лидера страны, туда вошли премьер-министр страны, глава МВД, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и министр здравоохранения.

Какое-либо транспортное сообщение между городами и областями в Украине перестанет действовать с 18 марта. Зеленский требует закрыть и метро на всей территории страны.

Он уточнил, что городские перевозки могут совершаться «в режиме до 10 человек в маршрутных такси и в такси, а также до 20 человек в автобусах, троллейбусах и вагонах трамвая». Президент попросил граждан выходить на улицу только за едой и лекарствами.

РК

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