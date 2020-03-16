Возмущённый закрытием границы России Лукашенко намерен обсудить данное решение лично с Путиным

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16 марта 2020, 15:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: БелТА

Фото: Владимир Путин и Александр Лукашенко , kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмущен заявлением премьер-министра РФ Михаила Мишутина о том, что Россия закрывает границу с республикой из-за вспышки коронавирусной инфекции. Поэтому он намерен обсудить данный вопрос со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

«Как можно принимать такие решения? Не посоветовавшись, поставить перед фактом. Это для меня непонятно. И самое интересное: если уж закрывать границу - это, наверное, не правительства дело. Это решение должен принимать президент страны», - высказал Лукашенко.

Глава республики иронично заметил, «может, Россия уже живет по новой Конституции».

При этом источник, близкий к президенту, добавил, что Лукашенко еще не связывался лично с Путиным, но телефонный разговор между лидерами стран запланирован.

«Не надо излишних движений, которые бы усложнили и так непростые на сегодняшний день отношения между двумя государствами», - отметил глава республики, призвав жителей обеих государств не создавать панику.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков надеется на понимание «ближайшего партнера и союзника Белоруссии» мер, которые введены из-за коронавируса.

Ранее Лукашенко признался, что его озадачило закрытие Россией границы с Белоруссией. По его словам, в республике ситуация более спокойная, а «РФ вся полыхает от коронавируса».

В России зафиксировано 63 случая заражения, а в Белоруссии – 27.