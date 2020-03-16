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Лукашенко признался, что его озадачило закрытие Россией границы с Белоруссией

, 12:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Лукашенко признался, что его озадачило закрытие Россией границы с Белоруссией
президент Белоруссии Александр Лукашенко, kremlin.ru/Global Look Press

Белорусский президент Александр Лукашенко утром в понедельник, 16 марта, комментируя текущую ситуацию с коронавирусом, признался, что его озадачило закрытие Россией границы с Белоруссией.

Лукашенко отметил: "Дошло до того, что наша родная Россия... закрыла границу с Беларусью". Белорусский лидер также констатировал, что в его стране в настоящий момент обстановка относительно спокойная, а вот РФ "вся полыхает от коронавируса". Политик задался вопросом, "кто от кого должен закрываться" в такой ситуации.

Напомним, в России зафиксировано 63 случая заражения коронавирусом. В Белоруссии заболевание выявлено у 27 граждан.

 
 
ЕТ

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