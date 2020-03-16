Россия закрывает границу с Белоруссией из-за распространения коронавируса

Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что РФ закрывает границы с Белоруссией для передвижения людей. Данный шаг связан со стремительным распространением коронавирусной инфекции.
Мишустин отметил, что меры, которые в настоящий момент принимаются российскими властями против коронавируса, позволяют ограничить распространение заболевания на территории России.
Напомним, общее число зараженных в РФ составляет 64 человека. В Белоруссии данное заболевание выявили у 27 граждан, из которых трое выздоровели.
С пятницы, 13 марта, в России действует временное ограничение на авиасообщение с Италией, Германией, Францией и Испанией.