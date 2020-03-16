Пациентка рассказала об условиях жизни, режиме и меню больницы в Коммунарке

Катерина Назарова, которая уже неделю находится в больнице для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке рассказала об условиях жизни, режиме, питании и прочих аспектах жизни в медучреждении.

Гражданка попала в "Коммунарку" по личной инициативе, не подозревая, что звонок на "горячую линию" обернется карантином. Катерина приехала из Италии с симптомами простуды и решила обратиться в клинику. Ее незамедлительно госпитализировали с подозрением на коронавирус.

Назарова уточнила, что всем предположительно зараженным несколько раз в сутки измеряют температуру. По ее словам, особого лечения для пациентов с подозрением на коронавирус нет – врачи выдают две таблетки амброксола от кашля и пузырек хлоргексидина. Анализы проводят на первый, третий и десятый день пребывания в карантине.

Девушка уточнила, что персонал в больнице очень заботливый и внимательный. Пол моется с хлоркой дважды в день. Сотрудники медучреждения ходят в масках, очках и респираторах. Здание, по словам пациентки, новое, чистое, с хорошими санузлами.