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Пациентка рассказала об условиях жизни, режиме и меню больницы в Коммунарке

, 08:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Пациентка рассказала об условиях жизни, режиме и меню больницы в Коммунарке
больница, pixabay.com
Катерина Назарова, которая уже неделю находится в больнице для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке рассказала об условиях жизни, режиме, питании и прочих аспектах жизни в медучреждении.
 
Гражданка попала в "Коммунарку" по личной инициативе, не подозревая, что звонок на "горячую линию" обернется карантином. Катерина приехала из Италии с симптомами простуды и решила обратиться в клинику. Ее незамедлительно госпитализировали с подозрением на коронавирус.
 
Назарова уточнила, что всем предположительно зараженным несколько раз в сутки измеряют температуру. По ее словам, особого лечения для пациентов с подозрением на коронавирус нет – врачи выдают две таблетки амброксола от кашля и пузырек хлоргексидина. Анализы проводят на первый, третий и десятый день пребывания в карантине.
 
Девушка уточнила, что персонал в больнице очень заботливый и внимательный. Пол моется с хлоркой дважды в день. Сотрудники медучреждения ходят в масках, очках и респираторах. Здание, по словам пациентки, новое, чистое, с хорошими санузлами.
 
Катерина уточнила, что на этаже, где находится она, нет пациентов с коронавирусом – якобы их содержат в другом корпусе.
 
Питание Назарову устраивает – кормят пять раз в день. Предлагаются супы, фрикадельки, гуляш, рыба, макароны, овощи, каши, омлет, запеканки, кефир и соки. Вся еда находится в одноразовых индивидуальных контейнерах.
 
Общение с родными возможно только по интернету.
ЕТ
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