Обновлен список стран, после посещения которых требуется карантин на 14 дней

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16 марта 2020, 17:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 16 марта, подписал Указ о введении ограничительных мер на территории столицы из-за коронавируса. Кроме того, в документе перечислены страны, после посещения которых местные жители должны самоизолироваться на 14 дней.

«Требование о прохождении режима самоизоляции на дому в течение 14 дней распространяется на граждан, прибывающих из США, Великобритании, государств Европейского Союза, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС, а также совместно проживающих с ними лиц», - говорится в сообщении.

При этом Департаменту труда и социальной защиты поручено подготовить предложения о дополнительных мерах адресной социальной поддержки граждан.