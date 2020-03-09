Эксперт назвал сроки окончания распространения коронавируса в мире

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9 марта 2020, 12:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань сообщил, когда в мире может утихнуть вспышка коронавирусной инфекции. По его словам, она сохранится в странах по меньшей мере до июня 2020 года.

«… она продлится по меньшей мере до июня … В будущем ключевые аспекты мер эпидемиологического контроля в отношении вызываемой коронавирусом нового типа пневмонии будут перенаправлены от предотвращения вывоза из КНР к пресечению привозных случаев», - пояснил он.

Ранее сообщалась, что китайские ученые назвали коронавирус комбинацией ОРВИ и СПИДа.

При этом, по данным ВОЗ, в КНР наблюдается улучшение ситуации.

Однако самая высокая смертность от коронавируса зафиксирована в Италии.