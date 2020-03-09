ВОЗ: в Китае эпидемия пошла на спад, коронавирус выявили еще в двух странах

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9 марта 2020, 07:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки зафиксированы только в Албании и Бангладеше. При этом общее количество заболевших по всему миру составляет 106 893 чел.

Несмотря на то, что ситуация с коронавирусной инфекцией в Китае и за его пределами остается сложной, эпидемия в КНР идет на спад – за сутки выявлено 40 заразившихся, более 1,5 тыс. человек выздоровели и 22 – умерли. По данным местных ученных, число заболевших составляет 80,7 тыс. человек и 58,6 тыс. – выздоровевших. Однако зарегистрировано 3119 летальных исходов.

Кроме того, возраст выздоровевших в Китае растет, последним излечившимся стал 100-летний житель Уханя.

В России число заболевших достигло 17 человек, 3 из них выписаны из больницы - москвич и два гражданина КНР.