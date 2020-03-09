Все новости >>

//В мире 13+

ВОЗ: в Китае эпидемия пошла на спад, коронавирус выявили еще в двух странах

, 07:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

ВОЗ: в Китае эпидемия пошла на спад, коронавирус выявили еще в двух странах
Фото: pixabay.com

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки зафиксированы только в Албании и Бангладеше. При этом общее количество заболевших по всему миру составляет 106 893 чел.

Несмотря на то, что ситуация с коронавирусной инфекцией в Китае и за его пределами остается сложной, эпидемия в КНР идет на спад – за сутки выявлено 40 заразившихся, более 1,5 тыс. человек выздоровели и 22 – умерли. По данным местных ученных, число заболевших составляет 80,7 тыс. человек и 58,6 тыс. – выздоровевших. Однако зарегистрировано 3119 летальных исходов.

Кроме того, возраст выздоровевших в Китае растет, последним излечившимся стал 100-летний житель Уханя.

В России число заболевших достигло 17 человек, 3 из них выписаны из больницы - москвич и два гражданина КНР.

БА

//картина дня

В мире

Стрелков предрек неизбежное возобновление полноценной войны Украины с ДНР и ЛНР

Стрелков предрек неизбежное возобновление полноценной войны Украины с ДНР и ЛНР

На территории Донбасса в будущем обязательно произойдет возобновление полномасштабных боевых действий. Соответствующую точку зрения озвучил Игорь Стрелков, бывший командир ополченцев самопровозглашенной ДНР.

Центробанк принял решение на 30 дней приостановить покупку валюты на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила. ЦБ хочет таким образом увеличить предсказуемость действий денежных властей.

Центробанк принял решение на 30 дней приостановить покупку валюты на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов отреагировал на заявление экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что празднование…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Колпинский районный суд 8 марта отправил под домашний арест несовершеннолетнего подозреваемого по делу об убийстве 14-летнего подростка. Домашний арест подозреваемый…

//новости ан

Несовершеннолетний подозреваемый в убийстве друга в Петербурге школьник дал признательные показания. По словам адвоката подозреваемого, на допросе школьник сообщил, что…

Вице-премьер России Марат Хуснуллин объяснил, почему отложено создание высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Казанью: из-за ее высокой стоимости…