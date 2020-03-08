В Китае 100-летний мужчина вылечился от коронавируса

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8 марта 2020, 22:57 [ «Аргументы Недели» ]

globallookpress.com

В Китае 100-летний мужчина вылечился от коронавирусной инфекции COVID-19. Пожилого китайца привезли 24 февраля в одну из больниц города Ухань. По данным агентства Xinhua, в 13-дневный курс лечения входили противовирусные препараты, традиционная китайская медицина и переливание плазмы.

Излеченного от коронавируса мужчину выписали из больницы. Надо отметить, что мужчина, которому 100 лет исполнилось в феврале, страдает болезнью Альцгеймера, гипертонией и сердечной недостаточностью.

Получается, в Китае медики вылечили от коронавируса старейшего пациента.

Сейчас коронавирус диагностирован во многих странах мира, кроме Китая в Италии, США, Южной Корее, Германии, Швейцарии, в России - 17 случаев.

В Италии коронавирусом заразился генерал армии.