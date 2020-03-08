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8 марта 2020, 21:11 [ «Аргументы Недели» ]

Lapresse/Marco Alpozzi, globallookpress.com

В Италии за последние сутки от коронавируса умерли 133 человека. Всего в этой европейской стране от нового вируса COVID-2019 cкончались 366 человек. Глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли рассказал, что в Италии коронавирусом за сутки заболели еще 1,3 тысячи человек.

Общее число заболевших составляет 6387 человек. На юге Италии введен режим 14-дневного карантина для всех прибывших с севера страны, где находится очаг эпидемии. Карантин введен в Милане и Венеции.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Италии генерал Сальваторе Фарина заразился коронавирусом. По данным агентства ANSA, он госпитализирован. Генерал находится в одноместной палате в госпитале, чувствует себя он хорошо.

Также коронавирусом заболел глава правящей Демпартии Италии Дзингаретти. Новый вирус диагностирован у глав областей Лацио и Пьемонт.

Власти Москвы предупредили граждан об уголовном наказании за нарушение карантинного режима с угрозой коронавируса. Как сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения, граждан могут привлекать по 236 статье УК РФ.