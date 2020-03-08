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Власти Москвы предупредили об уголовном наказании за нарушение карантина

, 17:01 [ «Аргументы Недели» ]

Власти Москвы предупредили об уголовном наказании за нарушение карантина
фото: pixabay.com

Власти Москвы предупредили граждан об уголовном наказании за нарушение карантинного режима с угрозой коронавируса.   Как сообщается на сайте столичного департамента здравоохранения, граждан могут привлекать по 236 статье УК РФ.

Согласно ст. 236 УК, если человек нарушил санитарно-эпидемиологические правила и его действия привели к массовому заражению людей, то ему могут назначить максимальное наказание в виде лишения свободы до одного года. Если же его действия повлекли по неосторожности смерть человека, то ему грозит до пяти лет заключения.

За нарушение правил карантина самоизоляции максимально может грозить до пяти лет тюрьмы в случае, если из-за этого погиб человек. Соблюдение режима карантина будет отслеживаться с помощью видеонаблюдения.

Правительство 31 января внесло новую коронавирусную инфекцию COVID -19 в список опасных для окружающих заболеваний.

В России на 8 марта  зарегистрировано три новых случая заболевания коронавирусом   Вице-премьер России, назначенная руководителем федерального оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в РФ Татьяна Голикова высказалась по поводу паники вокруг нового вируса COVID-2019.

ИЧ

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Власти Москвы предупредили граждан об уголовном наказании за нарушение карантинного режима с угрозой коронавируса. Граждан за нарушение санитарно-эпидемиологических правил могут привлекать по 236 статье УК РФ.

Власти Москвы предупредили граждан об уголовном наказании за нарушение карантинного режима с угрозой коронавируса…

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