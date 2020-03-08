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8 марта 2020, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

По данным на 8 марта, в России зарегистрировано три новых случая заболевания коронавирусом. Федеральный оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Российской Федерации сообщил, что по одному человеку с коронавирусом выявили в Подмосковье, Калининградской и Белогородской областях. Все новые заболевшие россияне посещали Италию в последние две недели.

Людей госпитализировали. Они находятся в инфекционных боксах.

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Вчера, 7 марта, сообщалось о 14 случаях коронавируса в нашей стране. Департамент здравоохранения Москвы правила карантина и как сдать анализы на коронавирус.

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