Власти Москвы объяснили правила карантина и сдачи анализов по коронавирусу

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8 марта 2020, 13:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Департамент здравоохранения Москвы

Фото: pixabay.com

Департамент здравоохранения Москвы опубликован ответы на более интересующие местных жителей вопросы о новой коронавирусной инфекции. В ведомстве разъяснили правила карантина и как сдать анализы.

«Не должны [сидеть дома], если вы не больны коронавирусной инфекцией. Но при наличии возможности лучше воздержаться от контактов с родственниками на период карантина», - говорится в сообщении.

Кроме того, в Депздраве Москвы призвали соблюдать основные гигиенические требования - использовать маску и антисептики, индивидуальную посуду, часто мыть руки и проветривать помещение. При этом, если пациент изолирован, то родственники его посещать не могут.

В ведомстве уточнили, что сдать анализы на коронавирус самостоятельно человек не может. При первых симптомах ОРВИ после посещения «опасных» стран необходимо вызвать врача, а для получения больничного обратиться в свою поликлинику.

«Если вы здоровы, то ежедневно о своем самочувствии и температуре тела вы сообщаете в поликлинику по месту жительства в течение всего периода карантина - 14 дней … Если у вас появились симптомы ОРВИ, незамедлительно вызывайте врача», - ответили в Депздраве.

Отмечается, что при несоблюдении режима пациенту может грозить ответственность, в том числе уголовная.