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Тест на коронавирус жительницы Подмосковья показал положительный результат

, 20:02 [ «Аргументы Недели» ]

Тест на коронавирус жительницы Подмосковья показал положительный результат
фото: pixabay.com

Тест на коронавирус жительницы Подмосковья, недавно вернувшейся из Цюриха, показал положительный результат. Женщина 25 февраля вернулась из Швейцарии, чувствовала себя нормально. Но на всякий случай решила пройти обследование.

В Министерстве здравоохранения Московской области рассказали, что несмотря на отсутствие симптомов заболевания, тест на коронавирус оказался положительным, женщина поставили предварительный диагноз коронавирус.

Взятые анализы для проведения исследований на наличие коронавирусной инфекции в ближайшее время будут направлены на исследование в лабораторию города Новосибирска "Вектор" для уточнения диагноза.

Женщину вместе с членами семьи госпитализировали. Они находятся в инфекционном отделении областной больницы в изолированных боксах. По оценке врачей, их состояние удовлетворительное. Болезнь протекает без выраженных симптомов. Им оказывается полный комплекс диагностических и лечебных мероприятий. Устанавливается круг лиц, с которыми контактировала семья. Все они будут помещены на карантин и взяты под наблюдение медиков. Подмосковные Минздрав и Роспотребнадзор держат ситуацию под контролем.

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