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В Китае врачи назвали коронавирус комбинацией ОРВИ и СПИДа

, 14:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Global Times

В Китае врачи назвали коронавирус комбинацией ОРВИ и СПИДа
Фото: pixabay.com

Ученые из Университета Уханя считают, что коронавирус наносит необратимый вред легочной ткани и иммунной системе человека. Пэн Чжиюн, сотрудник больницы Чжуннань, отметил, что после выздоровления пациента всю жизнь может мучить отдышка.

«Влияние COVID-19 на организм человека похоже на комбинацию ОРВИ (а конкретно - тяжелого острого вирусного синдрома, ТОРС) и СПИДа поскольку он наносит вред как легким, так и иммунной системе», - пояснил ученый.

Кроме того, эксперт сослался на результаты исследования судмедэксперта Лю Ляна, который провел вскрытие нескольких больных, и отметил, что в первую очередь необходимо защитить легкие на ранней стадии заболевания.

«… наиболее важным сейчас является принятие мер на ранней стадии заболевания, чтобы защитить легкие пациентов от необратимого фиброза (образование рубцовой ткани в легких, которая препятствует свободному дыханию)», - заключил он.

Ранее Департамент здравоохранения Москвы объяснил правила карантина и сдачи анализов по коронавирусу. За нарушение режима может последовать уголовная ответственность до 5 лет. 

 

БА

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