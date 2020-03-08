В Китае врачи назвали коронавирус комбинацией ОРВИ и СПИДа

Ученые из Университета Уханя считают, что коронавирус наносит необратимый вред легочной ткани и иммунной системе человека. Пэн Чжиюн, сотрудник больницы Чжуннань, отметил, что после выздоровления пациента всю жизнь может мучить отдышка.
«Влияние COVID-19 на организм человека похоже на комбинацию ОРВИ (а конкретно - тяжелого острого вирусного синдрома, ТОРС) и СПИДа поскольку он наносит вред как легким, так и иммунной системе», - пояснил ученый.
Кроме того, эксперт сослался на результаты исследования судмедэксперта Лю Ляна, который провел вскрытие нескольких больных, и отметил, что в первую очередь необходимо защитить легкие на ранней стадии заболевания.
«… наиболее важным сейчас является принятие мер на ранней стадии заболевания, чтобы защитить легкие пациентов от необратимого фиброза (образование рубцовой ткани в легких, которая препятствует свободному дыханию)», - заключил он.
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