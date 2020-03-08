Татьяна Голикова считает панику по поводу коронавируса раздутой

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8 марта 2020, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]

Татьяна Голикова, фото: Russian Government, globallookpress.com

Вице-премьер России, назначенная руководителем федерального оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в РФ Татьяна Голикова высказалась по поводу паники вокруг нового вируса COVID-2019.

По оценке Голиковой, это "абсолютно раздутая история". В программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" вице-премьер, курирующая здравоохранение отметила, что хотя некоторые критиковали штаб за принятие жестких мер, но зато распространение коронавируса не допустили, все службы работают "достаточно слаженно".

По данным на 8 марта, в России 17 человек, заболевших коронавирусом.