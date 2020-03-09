Названа страна с самой высокой смертностью от коронавируса

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9 марта 2020, 09:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Составлен список стран, где высокие показатели смертности от новой коронавирусной инфекции. Известно, что случаи заражения зафиксированы в более ста странах.

В организации отметили, что первое место по числу летальных исходов занимает Италия, в стране умирает каждый 20-й пациент. Там, по данным на 8 марта, число погибших от заболевания выросло до 366 человек (около 5%) при 7,3 тыс. – зараженных.

Второе место занимает Китай, где началась вспышка коронавируса. Там умерло 3,83% всех инфицированных. При этом в республики зарегистрировано более 80 тыс. случаев заражения. Также сюда можно отнести США, несмотря на то, что там заболело 472 человека, скончались уже 19 (4,03%).

На третьем месте стоит Иран - 2,96% при 6,5 тыс. – зараженных.

Самый маленький показатели смертности в Южной Корее.