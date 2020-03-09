В китайском Ухане закрываются временные госпитали для коронавирусных больных

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9 марта 2020, 07:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

СМИ сообщили, что в Китае закрылась часть временных госпиталей Уханя, которые были специально созданы для размещения зараженных коронавирусной инфекцией. Известно, что некоторые стадионы и выставочные центры были реконструированы в медучреждения.

«Вместе с выпиской большого количества вылечившихся пациентов 11 из 14 временных госпиталей Уханя перешли в режим отдыха», - отметили на Центральном телевидении КНР.

Уточняется, что оставшиеся пациенты переведены в специализированные больницы, где находятся зараженные коронавирусом.

При этом эпидемия в самой республике идет на спад. В провинции Ухань, где началось распространение вируса, болеют 18 303 человека, из них 4 991 - в тяжелом состоянии.