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Бывший украинский шпион считает, что "война на Донбассе проиграна"

, 08:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

Бывший украинский шпион считает, что
Фото: pixabay.com

Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев высказал свое мнение на тему возвращения Донбасса под контроль Украины, а также о том, возможно ли урегулировать конфликт в регионе. По его словам, уже давно все предрешено.

«Вопрос надо ставить по-другому: готовы ли мы получить этот Донбасс? Там выросло целое поколение детей, которые воспитаны совсем на других ценностях … Я считаю, что мы проиграли эту войну. Мы потеряли эти территории, мы не сможем их вернуть — в этом смысле потеряли», - отметил Асеев.

Кроме того, он считает, что Киеву не нужны люди, которые участвовали в конфликте на стороне ДНР или ЛНР в любом качестве. Асеев призвал вывезти  граждан, которые считают себя русскими, в РФ и получить контроль над границей. Однако, бывший шпион назвал данный план действий «фантазией». 

При этом Асеев добавил, что сейчас редко в результате войны теряют государственность, чаще борьба идет за территорию. «Мы не можем ее вернуть, и весь вопрос в том, чтобы это не расползлось дальше», - заключил он.

Ранее депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционной платформы» Илья Кива назвал Парад Победы в Москве точкой соприкосновения, которая позволит РФ и Украине сблизиться и завершить конфликт в Донбассе.

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БА

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