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Нецензурный пост украинского депутата о 23 февраля вызвал возмущение пользователей

, 19:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Нецензурный пост украинского депутата о 23 февраля вызвал возмущение пользователей
Фото: pixabay.com

Депутат Верховной Рады Украины Илья Кива вызвал активное обсуждение среди своих подписчиков в социальной сети после поста - поздравления с Днем защитника Отечества.

При этом политик, используя нецензурные выражения, высказал свое мнение против декоммунизации на Украине и поздравил всех мужчин с Днем защитника Отечества, опубликовав картинку с надписью: «23 февраля. День Красной армии».

«А я смотрю, чем дальше, тем веселее топим за СССР», «Какое отношение вы имеете к Красной армии? … Вы давали присягу Украине! Думаю, вы знаете, что бывает с теми, кто нарушает присягу!» - написали подписчики.

На критиковавшие его мнение комментарии, Кива ответил, что имеет отношение к Красной армии, потому что у него в СССР служили дед и отец. По его словам, он благодарен своему родственнику – Герою Советского Союза за «победу над фашизмом и освобождение мира от коричневой чумы».

Однако нашлись и те, кто поддержал позицию депутата:

«С праздником! Наши отцы, деды.... Вечная память! Остальное все неважно»

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России создается "оружие будущего". По его словам, Москва перешла от этапа испытаний к режиму постоянной боевой готовности.

 

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