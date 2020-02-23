Путин рассказал о создании

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23 февраля 2020, 17:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что продолжается работа по модернизации российской армии и флота для внедрения современного оружия и техники. По его словам, власти планируют направлять новейшее вооружение во все войска.

«… а значит - укреплять потенциал стратегических сил, направлять во все виды и рода войск новейшее вооружение и технику, в том числе лазерные, гиперзвуковые комплексы, высокоточные системы», - пояснил президент.

При этом российский лидер отметил, что уже сегодня многие виды нашего оружия не имеют аналогов в мире. Путин добавил, что «по ряду перспективных образцов – оружия будущего» Москва перешла от этапа испытаний к режиму постоянной боевой готовности.

«… это означает, что обороноспособность, безопасность России надежно обеспечена на долгосрочную перспективу … главной и самой прочной основой наших Вооруженных сил всегда были солдаты и сержанты, и особо подчеркну - наши офицеры, офицерский корпус страны …», - заключил он.

Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил о создании опытного образца малогабаритной внутрефюзеляжной гиперзвуковой ракеты для Су-57.