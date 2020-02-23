Источник в ОПК сообщил о создании опытного образца гиперзвуковой ракеты для Су-57

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23 февраля 2020, 14:08 [ «Аргументы Недели» ]

Источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил о создании опытного образца малогабаритной внутрефюзеляжной гиперзвуковой ракеты, разработанной для истребителя пятого поколения Су-57.

Создан опытный образец малогабаритной гиперзвуковой ракеты класса "воздух - поверхность". Еще один источник ТАСС подтвердил факт создания опытного образца и добавил, что "ракета пока не испытывалась вместе с самолетом-носителем". Характеристики новейшего боеприпаса пока неизвестны.

Официального подтверждения данной информации сейчас нет.