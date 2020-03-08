Зеленский назвал переговоры с Путиным очень

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8 марта 2020, 14:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Guardian

Владимир Зеленский, Ovsyannikova Yulia/ ZUMAPRESS.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договориться о чем-то с российским коллегой Владимиром Путиным очень сложно. По его словам, переговоры идут «жестко», но продвижения в некоторых вопросах есть.

«Это очень сложно. Как бы там ни было, мы вернули 111 человек с сентября. Я не говорю, что мы сделали прорыв, но три года не было "нормандского формата". Ситуация была заморожена абсолютно … Знаете, говорят: "Идет как по маслу"? Но здесь "масла" вообще нет. Все идет жестко, тяжело, с серьезными шероховатостями», - высказал президент.

При этом Зеленский отметил, что они добились с Россией встречи и смогли решить вопрос с «обменом пленных».

Ранее Зеленский сказал, что не чувствует Путина "партнером".