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8 марта 2020, 13:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Guardian

Владимир Зеленский, Instagram

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «не чувствует» своего российского коллегу Владимира Путина «партнёром». При этом он отметил, что хотел бы увидеть хорошие отношения между странами.

«Я не чувствую его (Путина) как партнера. Пожалуй, партнером Украина с Россией может быть, и я действительно хотел бы быть свидетелем этого не через 100 лет. Я хотел бы это увидеть», - высказал Зеленский.

По его словам, он уверен, что Москва не хочет войны с Киевом.

Ранее украинский эксперт, комментируя решение Зеленского найти новых министров в правительство, отметил, что стране надо готовиться к «коллапсу».