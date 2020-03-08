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На Украине предсказали "коллапс" из-за решений Зеленского по смене правительства

, 08:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Лента.ру

На Украине предсказали
Фото: pixabay.com

Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко заявил, что стране пора готовиться к «коллапсу» из-за решения президента Владимира Зеленского поменять правительство. Известно, что 4 марта был назначен новый премьер Денис Шмыгаль.

Романенко отметил, что профессионалы не хотят идти на государственную службу на «смешные зарплаты», из-за которых вся их жизнь будет под «микроскопом». По его словам, Зеленский упустил время, когда надо было развивать реформы, которые увеличили бы эффективность госинститутов. Эксперт добавил, что в то время у украинского лидера были другие приоритеты, а сейчас попытки сменить министров в правительстве являются «апофеозом демонтажа государственного управления» и обернутся «коллапсом» для Украины.

Ранее Зеленский сравнил своё нахождение у власти с дырявым кораблем.

БА

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