На Украине предсказали

Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко заявил, что стране пора готовиться к «коллапсу» из-за решения президента Владимира Зеленского поменять правительство. Известно, что 4 марта был назначен новый премьер Денис Шмыгаль.
Романенко отметил, что профессионалы не хотят идти на государственную службу на «смешные зарплаты», из-за которых вся их жизнь будет под «микроскопом». По его словам, Зеленский упустил время, когда надо было развивать реформы, которые увеличили бы эффективность госинститутов. Эксперт добавил, что в то время у украинского лидера были другие приоритеты, а сейчас попытки сменить министров в правительстве являются «апофеозом демонтажа государственного управления» и обернутся «коллапсом» для Украины.
Ранее Зеленский сравнил своё нахождение у власти с дырявым кораблем.