Зеленский сравнил ситуацию на Украине с дырявым судном

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7 марта 2020, 12:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил своё нахождение у власти с дырявым кораблем. Своими наблюдениями украинский лидер поделился с британскими журналистами.

Зеленский заявил, что вокруг него одни дыры, которые приходится постоянно залатывать. При этом украинский президент подчеркнул, что хоть судно и дырявое, оно всё равно держится на плаву и не тонет. «Кругом дыры, и вы своими руками и ногами пытаетесь их заткнуть. Мы так и живем. Мы затыкаем дыры - сказал Зеленский.

Ранее Владимира Зеленского возмутило желание президента Франции Эммануэля Макрона наладить отношения с Россией.