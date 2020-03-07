Зеленский осудил политику Макрона

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7 марта 2020, 11:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Фото: globallookpress.com/ Photographer Danil Shamkin

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал политику главы Франции Эммануэля Макрона. По мнению украинского лидера, француз пытается «играть на двух фронтах».

Зеленский отметил: несмотря на то, что Франция официально поддерживает Украину, Макрон при этом использует каждую возможность, чтобы наладить отношения с Российской Федерацией. Украинский президент осудил подобное поведение своего французского коллеги и выразил обеспокоенность происходящим. «Нельзя вести игру на двух фронтах», - заявил Зеленский.