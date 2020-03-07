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Сенатор Джабаров: "Зеленский жалуется сам на себя"

, 07:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Сенатор Джабаров:
Фото: globallookpress.com/ Photographer: © Federation Council of Russia

В Совфеде прокомментировали заявление Зеленского о том, что через год Украина откажется от Минских соглашений. В России отметили, что причина, по которой Киеву «мешают» договоренности, остается неясной.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что не понимает, по какой причине Украине понадобилось через год отказываться от Минских соглашений. Он объяснил, что на Донбассе пока верят силу договоренностей, поэтому окончательный отказ от них может привести к непредсказуемым последствиям.

«Не очень ясно, кто мешает Киеву действовать в рамках нормандского формата… Именно Украина не выполняет свою часть соглашений по формату. Зеленский жалуется сам на себя», - добавил сенатор.

АБ

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