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На Украине поделились впечатлением о новом премьере

, 13:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

На Украине поделились впечатлением о новом премьере
Фото: pixabay.com

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович рассказал о первом впечатлении после встречи с новым премьер-министром Украины Денисом Шмыгалём. Известно, что глава правительства был избран в ходе заседания, в среду, 4 марта.

«В общем, какое-то - как же вам мягче сказать, весна, не хочется никого расстраивать… Такое, гнетущее впечатление у меня от встречи с новым премьер-министром», - высказал политик. 

Рабинович отметил, что новый премьер заявил о развитии ценностей «евромайдана», но даже не смог назвать главное для него в этом направлении. Кроме того, Шмыгаль заявил, что не будет вести торговлю с Россией.

«И вдруг я слышу, он говорит: "С Россией как страной-агрессором мы не планируем торговать". Я говорю: "Так вы торгуете" - "не планируем"», - поделился депутат.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский отказался жать руку депутату Верховной Рады Алексею Гончаренко за то, что тот «перешел на личности» во время заседания парламента.

БА

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