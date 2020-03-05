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Зеленский не стал жать руку раскритиковавшему его депутату Рады

, 10:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Зеленский не стал жать руку раскритиковавшему его депутату Рады
Фото: Владимир Зеленский, Serg Glovny /ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский отказался жать руку депутату Верховной Рады Алексею Гончаренко за то, что тот «перешел на личности» во время заседания парламента. Политик обвинил главу государства во лжи, кумовстве, «белых» зарплатах «Слуге народа» и высокой оплате труда министров, сообщает kp.ru.

После того, как законодательный орган рассмотрел вопрос о назначении нового главы правительства Украины, президент подошел к Гончаренко, чтобы поговорить. При этом Зеленский не стал пожимать в ответ руку депутату, а призвал больше «никогда не переходить на личности». Однако политик попытался догнать украинского лидера, чтобы что-то ему сказать, но тот перестал уже его слушать. 

Ранее Алексей Гончаренко высмеял действия Зеленского в борьбе с коронавирусом, пошутив, что он «готовит видео с челенджем #танцуйпротивкоронавируса в Инстаграме».

БА

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