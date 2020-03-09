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Депутат Верховной рады намерен посетить Парад Победы в Москве

, 07:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Депутат Верховной рады намерен посетить Парад Победы в Москве
депутат Верховной рады Илья Кива, Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com
Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы" Илья Кива, который известен своими эпатажными поступками, намерен посетить Парад Победы в Москве. Политик объяснил свое решение. 
 
Кива убежден, что великий праздник 75-летия Победы может стать точкой соприкосновения, которая позволит РФ и Украине сблизиться и завершить конфликт в Донбассе.
 
Парламентарий подчеркнул, что его фракция непременно будет отмечать Победу Красной армии над фашизмом, так как это является общим достоянием и поводом для гордости. Илья Кива также выразил свое возмущение в связи с тем, что украинцам в настоящий момент пытаются внушить историю, рассказанную пособниками фашизма.
 
Напомним, ранее политика раскритиковали на родине за поздравление граждан Украины с Днем защитника Отечества. Кива также нецензурно высказался против декоммунизации в стране.
ЕТ

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