Депутат Верховной рады намерен посетить Парад Победы в Москве

Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы" Илья Кива, который известен своими эпатажными поступками, намерен посетить Парад Победы в Москве. Политик объяснил свое решение.

Кива убежден, что великий праздник 75-летия Победы может стать точкой соприкосновения, которая позволит РФ и Украине сблизиться и завершить конфликт в Донбассе.

Парламентарий подчеркнул, что его фракция непременно будет отмечать Победу Красной армии над фашизмом, так как это является общим достоянием и поводом для гордости. Илья Кива также выразил свое возмущение в связи с тем, что украинцам в настоящий момент пытаются внушить историю, рассказанную пособниками фашизма.

Напомним, ранее политика раскритиковали на родине за поздравление граждан Украины с Днем защитника Отечества. Кива также нецензурно высказался против декоммунизации в стране.