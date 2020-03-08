В Турции спасли группу беженцев, которые тонули в море

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8 марта 2020, 23:15 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: агентство Анадолу

Эрдоган на скриншоте youtube-видео

Турецкие военные спасли полсотни нелегальных мигрантов, которых греческие пограничники вытолкали в море. Об этом сообщило агентство Анадолу.

Нелегалы терпели бедствие в Эгейском море. Они пытались проникнуть по воде на территорию Греции. Однако их поймали пограничники и вытолкали лодку в территориальные воды Турции.

«48 беженцев (47 афганцев и 1 сириец) спасены у берегов района Чешме провинции Измир», — сообщило агентство Анадолу со сслыкой на управление береговой охраны Турции: «Кроме того, береговая охрана Турции спасла 73 беженца (48 сирийцев, 24 выходца из Конго и одного из Анголы) у берегов районов Карабурун и Дикили».

Тема беженцев в Турции стала одной из резонансных. Некоторое время назад официальная Анкара прекратила препятствовать движению нелегальных мигрантов со своей территории. Они сумели пересечь границу и сбежали в Грецию.

Завтра Эрдоган едет в Брюссель. Там президент Турции встретится в властями Евросоюза. Они будут обсуждать тему миграции. Несколько лет назад Евросоюз договорился с Анкарой о том, чтобы Турция стала буферной зоной между Ближним Востоком и Европой. Турция свои обязательства выполнила, Евросоюз нет.