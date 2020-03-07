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В Турции обвинили ЕС в лицемерии

, 12:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

В Турции обвинили ЕС в лицемерии
Фото: pixabay.com

В Министерстве иностранных дел Турции заявили, что Анкара не признает обвинения Евросоюза в том, что страна пользуется миграционным кризисом для оказания политического давления.

«Обвинение в том, что страна, в которой находится наибольшее количество беженцев в мире, использует проблему миграции в политических целях, является новым доказательством лицемерного подхода, которому мы подвергались в течение многих лет», - заявили в турецком МИД.

Также Анкара призвала страны ЕС выполнить обязательства по миграционному соглашению и не оказывать препятствий беженцам, следующим из Турции в Грецию.

АБ

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